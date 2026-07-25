Elementos de seguridad aseguraron una refinería clandestina en Tamaulipas, donde fueron localizados millones de litros de hidrocarburo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo fue realizado gracias a un operativo en Reynosa y, además de los millones de litros de hidrocarburo, también se aseguraron:

Tanques

Pipas

Tractocamiones

Motobombas

Equipo de procesamiento

Aseguran refinería clandestina con más de 3 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Elementos de seguridad hallaron una refinería clandestina con más de 3 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas.

Se reveló que el operativo fue en Reynosa, pero no se dio la ubicación exacta.

Hallan refinería clandestina con millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas (Cortesía)

De acuerdo con la información, en el inmueble de Tamaulipas se aseguraron 3 millones 769 mil 500 litros almacenados en diversos dispositivos, como tractocamiones, pipas y motobombas.

La autoridad ministerial realizará los peritajes correspondientes para determinar el alcance de las operaciones de la refinería clandestina y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

Este aseguramiento se suma a otros decomisos registrados recientemente en Reynosa, uno de los principales focos de combate al llamado huachicol fiscal en la frontera norte del país.

Con este hallazgo, se refuerza las investigaciones contra las redes dedicadas al robo, almacenamiento, procesamiento y comercialización ilegal de combustibles, un delito que genera pérdidas millonarias al país.