Organizadores de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer el concierto gratis de la Banda El Recodo tras el partido inaugural del Mundial 2026.

Con sede en el Zócalo de la CDMX, la Banda El Recodo dará concierto tras terminar el partido de México contra Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Banda El Recodo inaugurará el FIFA Fan Festival en la CDMX tras partido de México

El FIFA Fan Festival del Mundial 2026 se da por inaugurado en la CDMX con el anuncio de la Banda El Recodo gratis en el Zócalo de la capital.

Al ser la sede que tendrá el partido inaugural del Mundial 2026, la CDMX se puso de manteles largos al anunciar el concierto gratis de la Banda El Recodo el jueves 11 de junio tras la contienda de México contra Sudáfrica.

Por el horario en que el primer partido iniciará, se cree que la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga estará tocando a partir de las 4:00 pm, pues a las 3:00 pm, aproximadamente, termina el partido.

#FIFAFANFestival 🎺🇲🇽



Este 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, a cantar y bailar con la madre de todas las bandas. Y llegó la Banda el Recodo 🎶



¡Nos vemos en el Zócalo!



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga.#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/e7xrzEX4E6 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 8, 2026

Sin embargo, aún no hay horario oficial para el inicio del concierto gratis en el Zócalo.

Hasta el momento, este concierto es el único completamente gratuito que la FIFA y la CDMX han anunciado.

Recuerda que el trabajo colaborativo también ha llevado la instalación de pantallas gigantes en el Centro Histórico, actividades deportivas y presentaciones culturales.