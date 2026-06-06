Un ajolote buscador apareció este viernes 5 de junio de 2026 durante una protesta de madres buscadoras en la Ciudad de México (CDMX).

La figura del ajolote buscador se dio cita a las fueras de Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, recinto donde se exhibirá la Copa del Mundo de la FIFA.

Ajolote buscador figura durante protesta de madres buscadoras en CDMX

Grupos de madres buscadoras se reunieron este día en las inmediaciones de Utopía Mixiuhca, en donde realizaron protestas por las personas desaparecidas que se han reportado tanto en la CDMX como en el resto del país.

La protesta estuvo acompañada por la figura un denominado ajolote buscador, la cual ha acompañado durante los últimos meses las acciones del gobierno de la CDMX.

Un ajolote buscador aparece en protesta de madres buscadoras en CDMX (Especial)

El personaje fue tomado por las madres buscadoras para incorporarlo a sus manifestaciones. Se trata de una botarga en forma de ajolote, la cual porta una playera blanca con la palabra México y la imagen de una pala, además de la frase “+133 mil desaparecidos”.

Las madres buscadoras protestaron con mensajes como “Que no se juegue con nuestro dolor”, pidiendo al gobierno de la CDMX dar atención a las cientos de denuncias que se han presentado.

Asimismo, instan a dar visibilidad a sus protestas, pues señalan que no solo el evento deportivo como el que esta próximo a venir requiere de toda la atención, sino también sus casos.