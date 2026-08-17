Isaac del Toro regresa a la competencia en el Tour de Alemania 2026, programado para disputarse del 19 al 23 de agosto.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fecha: Miércoles 19 de agosto a domingo 23 de agosto de 2026

Fase: Carrera de un prólogo y cuatro etapas.

Tras brillar en el Tour de Francia con un histórico tercer lugar general y el maillot blanco, el ciclista mexicano figura como una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG.

El pasado domingo 16 de agosto tuvo una accidentada participación en la Clásica de Hamburgo 2026, así regresa con ganas de tener un mejor resultado.

Isaac del Toro busca un buen resultado rumbo al Campeonato de Ciclismo

Isaac del Toro es una de las figuras del Tour de Alemania 2026

El equipo UAE Team Emirates confirmó que el joven ciclista mexicano Isaac del Toro compartirá el liderazgo de la escuadra junto al experimentado alemán Nils Politt.

Del Toro llega como uno de los máximos favoritos en una carrera en la que también participará su compatriota Edgar Cadena, corriendo para el equipo continental alemán Storck-MRW Bau.

Isaac del Toro quedó tercero en el Tour de Francia 2026 (ITZEL ESPINOSA)

Así se correrá el Tour de Alemania 2026

El Tour de Alemania 2026 inicia con un prólogo el miércoles 19 de agosto y termina con un complicado circuito el domingo 23 de agosto, e Isaac del Toro subirse al podio.

Etapas del Tour de Alemania 2026: