Hoy lunes 17 de agosto de 2026, usuarios de la app de BBVA han reportado fallas en la aplicación en general.

Desde las 9:50 am comenzó a subir el nivel de reportes de fallas en la app de BBVA, luego de que el pasado 14 de agosto también hubo error en las transferencias.

App de BBVA reporta fallas hoy 17 de agosto

Con reportes en Downdetector, usuarios de la app de BBVA han informado que la aplicación está fallando desde las 9:50 am.

Reportan problemas en la app de BBVA. (downdetector)

Los usuarios de esta banca móvil han mencionado en un 62% que el problema se encuentra en la app, mientras que el 14% en transferencias y 14% en la banca.

Reportan problemas en la app de BBVA. (Downdetector)

Por otra parte, usuarios en redes sociales han acusado que la app de BBVA estaría teniendo problemas principalmente para realizar recargas telefónicas.

Mientras que otros usuarios aseguran que desde el 14 de agosto que hubo fallas en transferencias la app de BBVA no les permite transferir.

Usuario reporta falla en su app de BBVA. (Especial)

Pese a que usuarios se han quejado, BBVA no ha emitido un comunicado sobre la situación de su app que suma una caída más en el sistema.