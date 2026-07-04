El gobierno de Ciudad de México (CDMX) dará 50 mil pesos de apoyos a las familias de las víctimas mortales de los festejos en el Ángel de la Independencia.

“Desde el momento de los hechos, hemos acompañado a las familias”. César Cravioto, secretario de Gobernación

Las autoridades también destacaron que desde el primer momento se brindó acompañamiento a las familias de las víctimas, así como en los servicios funerarios.

Esto fue anunciado en conferencia de prensa este viernes 3 de julio, en donde también confirmaron las causas de muerte, por asfixia y movimientos bruscos en los festejos.

CDMX dará apoyo de 50 mil pesos a familias de víctimas de los festejos en el Ángel

El secretario de Gobernación de CDMX, César Cravioto, dio a conocer se darán apoyos económicos a las familias de las víctimas mortales de los festejos, uno emergente y un segundo asistencial.

En total, ambos apoyos serán de 50 mil pesos, aunque César Cravioto también mencionó que no sólo es monetario, ya que incluye acompañamiento a los familiares.

Acorde con lo señalado, las familias de las víctimas fueron acompañadas en el reconocimiento de cuerpos, así como en los trámites ante la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Asimismo, se cubrieron los gastos y servicios funerarios, en conjunto con la Comisión de Víctimas y personal de la Secretaría de Gobierno.

César Cravioto añadió que se mantiene comunicación permanente con las familias de las víctimas para atender sus necesidades, ya que en un caso particular, tenía personas a su cuidado.

Mientras que en un segundo caso, el gobierno de Huixquilucan apoyará también a la familia de la víctima, ya que la persona era oriundo de la alcaldía del Estado de México.

Investigaciones por víctimas de los festejos en el Ángel llegarán a las últimas consecuencias

Clara Brugada enfatizó que las investigaciones por las cuatro víctimas de los festejos llegarán a las últimas consecuencias.

Clara Brugada añadió que dicha investigación es de prioridad para su gobierno, ya que no debe haber celebración más grande que una vida, por lo que reiteró su llamado.

Asimismo, informó que de las cuatro víctimas, se investiga una de manera independiente, ya que las circunstancias habrían sido distintas, pero también ligadas a los festejos.