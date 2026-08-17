Sam Smith está por regresar a México los días 17, 18, 20 y 21 de agosto con conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Fans prepárense y que ya les dejamos a continuación los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Sam Smith en Auditorio Nacional:

Apertura de puerta: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Paty Cantú

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Sam Smith en el Auditorio Nacional (Ocesa )

Posible setlist para conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional

La gira To Be Free de Sam Smith aterriza en el Auditorio Nacional los días 17, 18, 20 y 21 de agosto que prometen ser inolvidables.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional sean los siguientes: