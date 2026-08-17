Sam Smith está por regresar a México los días 17, 18, 20 y 21 de agosto con conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Fans prepárense y que ya les dejamos a continuación los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Sam Smith en Auditorio Nacional:
- Apertura de puerta: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Paty Cantú
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional
La gira To Be Free de Sam Smith aterriza en el Auditorio Nacional los días 17, 18, 20 y 21 de agosto que prometen ser inolvidables.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Sam Smith en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Lay Me Down
- I’m Not the Only One
- My Guy
- Too Good at Goodbyes
- A Little Respect
- Moondance
- Dancing With a Stranger
- Promises
- Ain’t Nobody
- I’m Not Here to Make Friends
- You Make Me Feel (Mighty Real)
- Angel From Montgomery
- Like I Can
- When He’s Gone
- HIM
- Unholy
- Stay With Me
- Hold On