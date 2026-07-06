Brenda Trejo, mamá de Isaías Trejo, pidió al C5 los videos para esclarecer detalles sobre la muerte de su hijo ante inconsistencias y choque de versiones.

“Yo he estado pidiendo videos desde el principio… quiero ver como llegó mi hijo ahí (al hospital Rubén Leñero)” Brenda Trejo. Mamá de Isaías Trejo

Brenda Trejo acusó en el programa de Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, choque de versiones sobre la muerte ocurrida en el marco de los festejos del México vs Ecuador, por lo que pidió la intervención de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Mamá de Isaías Trejo señala inconsistencias en la muerte de su hijo

La madre de familia señala que le dijeron que el joven murió por congestión alcohólica al ahogarse con su propio vómito pero que en su velorio se dio cuenta que contaba con golpes en el cuerpo y arañazos en la cara.

Ante ello, decidió no cremarlo para facilitar las investigaciones que contenían en curso por parte de la Fiscalía CDMX.

Otra de las inconsistencia es que redijeron que llego a pedir ayuda a una carpa cuando los videos que circulan lo muestran inconsciente en una calle distinta a la que dijeron las autoridades en comunicaciones oficiales.

Además, señaló que en el Hospital Ruben Leñero negaron la ropa de su hijo argumentando que la desecharon debido a que “estaba muy sucia”.

Acompañantes de Isaías Trejo aparecen con increíble declaración

Brenda Trejo, mamá de Isaías, reveló que conoce a los acompañantes de su hijo y que se acercaron a hablar con ella en el funeral para “aclarar” la situación.

La mamá les reclamó que le quitaron sus pertenencias pero ellos aseguraron que no fue así y que en realidad fueron buscar ayuda pero cuando regresaron pero ya no estaba.