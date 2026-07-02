La fiesta nacional que se vivió por el triunfo de México vs Ecuador en la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, terminó en tragedia.

Cuatro personas murieron en la estampida humana que se registró en Paseo de la Reforma, sobre el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en el marco de la justa deportiva.

Testigo relata la estampida: “Duró como 40 minutos”

Jesús Góngora, dueño de unos baños públicos instalados a la altura de Zona Rosa, relató cómo fue que murieron dos personas, un hombre de 44 años y una mujer de 19.

De acuerdo con las declaraciones del testigo al periódico El Heraldo de México, la multitud coreaba al unísono “nadaremos” cuando inició la estampida humana, misma que duró cerca de 40 minutos.

“Gritaron todos: ‘Nadaremos’ y fue cuando todos se dejaron ir” Jesús Góngora

Jesús, de edad desconocida, calculó que 200 personas estaban unas contra otras. Personas que intentaban salir de la zona, las empujaba y las pisaban por lo que señoras y niños comenzaron a gritar.

“¡Agarren a mi bebé! ¡Jalame! ¡No me dejen!”, gritaban. Jesús Góngora

El hombre junto a su esposa y su hijo intentaron ayudar. Se unieron para formar una valla alrededor de las dos personas que colapsaron durante la trifulca, pero la gente no detuvo su paso.

Relata estampida humana durante festejos por triunfo de México sobre Ecuador (El Heraldo de México)

Paramédicos llegaron 40 minutos después de la estampida humana

Al ver que dos personas se encontraban en el suelo, Jesús corrió en busca de los paramédicos, pero éstos no aparecieron 40 minutos después.

Durante ese tiempo, gente que se identificó como enfermeros e incluso paramédicos intentaron auxiliar a los caídos, pero era tarde. Murieron por asfixia y aplastamiento.

Cuando llegaron los paramédicos revisaron a uno y minutos después al otro. Dos paramédicos más se les unieron 20 minutos después. Subieron al hombre y a la mujer a una ambulancia.

Éstas no fueron las únicas muertes, más tarde, Nadine Gasman, secretaría de Salud de la Ciudad de México, informó sobre el deceso de otras dos personas.

Al respecto, Jesús pidió a la autoridades restringir la venta de alcohol en eventos masivos, “es lo que desató todo”, asegura.