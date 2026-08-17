La muerte de la actriz Hayden Panettiere de 36 años de edad, se informó el 16 de agosto de 2026, lo que ha hecho cuestionar qué provocó su fallecimiento.

Tras la filtración de una llamada al 911 en Estados Unidos, se ha brindado un poco del contexto que se vivió ante la muerte de Hayden Panettiere, aunque los resultado de la autopsia aún no se han dado a conocer.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto se sabe sobre su muerte

El 16 de agosto se informó que Hayden Panettiere, la actriz de Malcolm el de en medio y Nashville, entre otros, murió a los 36 años de edad, tras ser encontrada desvanecida por un amigo en su casa en Greenville en Carolina del Sur.

Según los detalles a los que TMZ tuvo acceso como la grabación de la llamada de emergencia al 911, su amigo fue quien llamó al servicio acusando que aparentemente habría tenido un paro cardiaco.

Los paramédicos llegaron a atender la llamada bajo el argumento de una aparente sobredosis, pero aún después de que se aplicaron distintas maniobras de resucitación, Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 pm.

Hayden Panettiere, actriz. (EFE)

Aunque se han manejado distintas hipótesis sobre la muerte de Hayden Panettiere, será hoy 17 de agosto que se informen los resultados de la autopsia para determinar oficialmente qué ocurrió.

Sin embargo, autoridades han dicho que aparentemente no existe índice de actuación de un tercero que hubiera provocado la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere dio la custodia completa de su hija a Wladimir Klitschko

Luego de que Hayden Panettiere decidió internarse en 2018 por adicción al alcohol y opioides. Además de haber recibido ayuda por depresión post parto, decidió darle la custodia completa al padre de su hija, el boxeador Wladimir Klitschko.

Estos hechos sucedieron después de que Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko se divorciaron en 2018 a cuatro años de que su hija Kaya Evdokia Klitschko nació.