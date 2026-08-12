Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 de la Ciudad de México (CDMX), fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba en la alcaldía Cuauhtémoc la tarde de este martes 11 de agosto.

Información preliminar señala que Salvador Guerrero Chiprés viajaba a bordo de un vehículo en Cuauhtémoc junto a sus escoltas cuando un hombre intentó asaltarlos. El sujeto fue arrestado en el sitio.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, enfrenta intento de robo en alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que elementos de la institución atendieron el intento de asalto del coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

Intentan asaltar a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, en Cuauhtémoc (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, Salvador Guerrero Chipré viajaba en auto por la calle Abraham González y la avenida Morelos, cuando un hombre intentó despojarlo de sus pertenencias.

Para evitar el asalto, los escoltas de Salvador Guerrero Chipré realizaron un par de disparos y, posteriormente, detuvieron a uno de los sujetos que presuntamente participaron en el intento de robo.

Reportes señalan que el hombre portaba una réplica de arma de fuego al momento de su detención, por lo que será presentado ante las autoridades ministeriales correspondientes.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades capitalinas recaban información y posibles imágenes de videovigilancia que puedan ayudar a esclarecer el intento de asalto contra Salvador Guerrero Chiprés.