Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), confirmó que tres personas participaron en el intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés.

En la conferencia de prensa ‘Tu patrimonio se protege, resultados contra el despojo’, Pablo Vázquez confirmó que el incidente fue una tentativa de asalto común tras analizar las cámaras de vigilancia y las pruebas recolectadas.

Durante el suceso, se logró la captura inmediata del agresor principal, quien portaba una réplica de arma de fuego de juguete. Posteriormente, se logró el arresto de un segundo cómplice involucrado en el evento delictivo.

“Hubo la detención en el momento y luego se detuvo una persona más que venía acompañando a esta persona, se le detuvo al día siguiente. Iban tres juntos, pero solamente uno intentó asaltar” Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC)

Pablo Vázquez informó la detención de dos personas tras intento de asalto a Guerrero Chiprés

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó que la línea de investigación principal en el incidente ocurrido contra Salvador Guerrero Chiprés es una tentativa de robo frustrada.

La hipótesis del intento de robo se sustenta en el análisis de las cámaras de videovigilancia, la mecánica del evento y la información obtenida tras las detenciones. Según el secretario, no existe ningún indicio que señale un motivo distinto al asalto.

“Se confirma la hipótesis de tentativa de robo, esta está sustentada en el análisis que se ha hecho de la videovigilancia, en la detención que se realizó, en una detención posterior y entre otros elementos también en la misma mecánica” Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC)

Pablo Vázquez subrayó que al primer detenido se le aseguró una réplica de arma de fuego.

“Hay que recordar que a la persona se le detiene con un arma, una réplica, un arma de juguete, no hay ningún indicio que pudiera señalar otra cosa” Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC)

Informó que se han realizado dos arrestos hasta el momento: una persona fue capturada en el lugar de los hechos y una segunda persona, que acompañaba al agresor, fue detenida al día siguiente.

Precisó que, aunque tres personas iban juntas en el momento del incidente, solamente una de ellas fue la que intentó realizar el asalto de manera directa.

Expresó su satisfacción por el hecho de que Guerrero Chiprés se encuentre bien y mencionó que se le ha mantenido informado sobre los avances de la investigación dentro del gabinete de seguridad.

“Está corroborado que fue una tentativa de robo frustrada y nos da mucho gusto que esté bien nuestro compañero y bueno, él está también al tanto de toda esta información que le hemos estado compartiendo en el Gabinete de Seguridad” Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC)

Esto es lo que se sabe sobre el intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés

El intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, ocurrió la tarde del martes 11 de agosto de 2026.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras el funcionario se desplazaba en su vehículo, sujetos intentaron interceptarlo. Sus tres escoltas, policías de la SSC que vestían de civil, descendieron de la unidad y realizaron disparos de arma de fuego para disuadir a los agresores.

Tras las detonaciones, se inició una persecución que resultó en la detención inmediata de uno de los involucrados en las inmediaciones de la colonia Tabacalera.

En redes sociales circuló un video que muestra a los escoltas sometiendo al sospechoso en el suelo; en las imágenes se observa a uno de los agentes apuntándole con un arma mientras esperaban refuerzos.

Se trata de un joven de 24 años capturado en el lugar de los hechos. Se le aseguró una réplica de arma de fuego (arma de juguete), un teléfono celular y una bolsa negra.

Salvador Guerrero Chiprés resultó ileso y no se reportaron personas heridas por los disparos realizados por su seguridad.