La Fiscalía de la CDMX anunció que la investigación por la muerte del joven Isaías Trejo sigue en curso, la cual se dio en el marco de los festejos del triunfo de México vs Ecuador entre la noche del martes 30 de junio y la madrugada del miércoles 1 de julio.

“La Fiscalía CDMX informa que la investigación continúa en curso… esta institución trabaja para esclarecer… las acciones de las personas que lo acompañaban…” Fiscalía CDMX

Como se informó en medios sociales, la Fiscalía de la CDMX confirmó que el joven Isaías Trejo, originario de Huixquilucan, Estado de Mexico, fue llevado al Hospital Rubén Leñero desde la zona de Paseo de la Reforma.

Fiscalía CDMX investiga a acompañantes de Isaías Trejo

La Fiscalía de CDMX dijo que además de investigar las circunstancias en las que murió Isaías Trejo por broncoaspiración, también investigan a las personas que los acompañaban.

Al momento hay análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y otros datos.

Las acciones de investigación determinarán si hay responsabilidades y si se configuran delitos debido a que lo habrían abandonado.

Fiscalía CDMX informa que muerte de Isaías Trejo fue por broncoaspiración

La Fiscalía de la CDMX dijo que la muerte del joven se dio por broncoaspiración y que también perdió el conocimiento.

Cabe recordar que en días pasados la autoridades de la Ciudad de México detallaron que existió un paro cardiorespiratorio y descartaron intoxicación por sustancias.

La muerte de Isaías Trejo, de quien inicialmente no se conocía su identidad y fue identificado por sus tatuajes, fue una de las cuatro muertes de esa noche. Las tres muertes restantes fueron por asfixia debido a una estampida.