A escasos ocho meses de la aplicación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial de Oaxaca enfrenta un escenario complejo caracterizado por rezago judicial, altas cargas de trabajo, infraestructura obsoleta y sedes judiciales sin conectividad a internet.

El magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación de dicho Código en la entidad, detalló que el estado se encuentra en etapa de diagnóstico para construir planes de acción sin presupuesto asignado.

El magistrado explicó que la sociedad tiene arraigada una cultura del litigio en la que toda controversia cotidiana busca judicializarse; sin embargo, no todos los asuntos se resuelven a tiempo o con una solución efectiva, lo que incrementa las cargas laborales en los juzgados.

Alistan el 3er Foro Nacional sobre el Código Nacional en la Cañada y la Mixteca

Para analizar este panorama, el próximo 30 y 31 de agosto de 2026 se llevará a cabo el 3er Foro Nacional con enfoque regional en Oaxaca, teniendo como sedes las regiones de la Cañada y la Mixteca.

Bajo el título “El Código Nacional y nuestra realidad ¿Cómo adaptarlo?”, el encuentro busca socializar el ordenamiento jurídico, analizar su operatividad y discutir cómo aplicarlo en un contexto caracterizado por la pluriculturalidad, la diversidad lingüística y una geografía compleja.

Entre los especialistas e invitados confirmados para el foro se encuentran:

Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíniz y Dr. Yaopol Pérez Amaya Jiménez.

Notarios públicos Ricardo Vargas Navarro y José Luis Leal Campos.

Dr. Alejandro Zegbe Camarena, Dra. Sabela Asiain Hernández, Mtro. Erik Grifaldo Maldonado y Mtro. Tomás López Sarabia.

Apuestan por la justicia digital y la mediación para despresurizar juzgados

Frente a la realidad operativa del estado, Juan Carlos Díaz Carranza señaló que la estrategia de implementación no solo dependerá de la entrada gradual de los juicios, sino de buscar alternativas reales para despresurizar el trabajo jurisdiccional.

Entre las opciones planteadas por la Comisión destacan:

El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

La intervención de notarias y notarios públicos.

La participación de autoridades municipales como primer contacto.

La incorporación de herramientas de justicia digital e inteligencia artificial.