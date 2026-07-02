Clara Brugada anunció que se reforzará la seguridad para aficionados en el Mundial 2026, tras la tragedia que cobró cuatro vidas durante las celebraciones por el triunfo de México ante Ecuador.

“De cara a la jornada de este domingo, hemos reforzado por completo los protocolos de seguridad, salud y protección civil en cada espacio público de la ciudad”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de Gobierno de CDMX resaltó que, debido a que se esperan más aficionados en el México vs Inglaterra que se jugará el domingo 5 de julio, instruyó al fortalecimiento inmediato de protocolos de:

Protección Civil

Salud

Seguridad

Clara Brugada anuncia instalación de puntos de atención para el México vs Inglaterra

En redes sociales, Clara Brugada dio a conocer dónde estarán ubicados los puntos de atención y salud que estarán instalados para salvaguardar a los aficionados que asistan a los festejos por el México vs Inglaterra.

De acuerdo con el mapa difundido por el Gobierno capitalino, los módulos estarán distribuidos desde la Puerta de los Leones hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, cubriendo puntos estratégicos como:

Fuente de la Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta de las Mujeres que Luchan

Torre del Caballito

Hemiciclo a Juárez

El operativo contempla la instalación de módulos de atención ciudadana, pantallas gigantes y pantallas adicionales para que los asistentes puedan seguir el encuentro.

Asimismo, se habilitarán escenarios y áreas de sanitarios con el objetivo de brindar mejores condiciones a quienes acudan a disfrutar del evento mundialista.

Clara Brugada anuncia instalación de puntos de atención por el México vs Inglaterra (Gobierno CDMX)

De acuerdo con Clara Brugada, los puntos negros y rojos equivalen a grupos interinstitucionales de 50 servidores que estuvieron presentes para intentar evitar riesgos y daños.