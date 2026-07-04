El portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa lamentó la estampida durante los festejos por el México vs Ecuador del Mundial 2026, por lo que previo al encuentro con Inglaterra pidió cuidarse a la afición.

“Un llamado de atención a la gente, al final sabemos que el fútbol mueve mucho, es un momento para disfrutar para festejar, pero nos tenemos que cuidarnos todos” Guillermo Ochoa

Con ello, Guillermo “Memo” Ochoa lamentó los hechos ocurridos, enviando un apoyo a la familia de los fallecidos en la estampida en Reforma el pasado martes 30 de junio.

“Apenado y un mensaje de apoyo a los familiares de los fallecidos de lo que pasó ahora en Reforma, es una pena que durante los festejos suceda esto”. Guillermo Ochoa

“La afición nos contagia” Guillermo Ochoa previo al encuentro con Inglaterra

Ante el partido de México vs Inglaterra, Guillermo Ochoa dijo que la afición es parte de la energía que tiene al salir a la cancha siempre, pero más ahora en el Mundial 2026.

Por lo que tras pedir que se cuiden, Guillermo Ochoa también dijo a los aficionados no dejar de apoyarlos, pues son el empuje de ese extra que necesitan en cada partido.

“A la afición, pues pedirle que siga disfrutando, que sigan alentando, por supuesto no lo hacen sentir, en el estadio nos contagian y que muchas veces son ellos los que nos empujan a sacar ese extra”. Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa reconoce que será un partido difícil el México vs Inglaterra

Para finalizar, Guillermo Ochoa reconoció que será un partido difícil el México vs Inglaterra durante su participación en el Mundial 2026.

Sin embargo, el portero Guillermo Ochoa espera que los festejos continúen con un triunfo de la Selección Nacional, aunque refrendo deben ser de manera pacífica entre la afición para evitar más tragedias.