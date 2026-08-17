Telcel no inició la semana de la mejor manera. Usuarios de la empresa de telefonía móvil más grande de México, están experimentando fallas en el servicio.

De acuerdo con reportes registrados en el portal Downdetector, después de las 5 A.M. de este lunes 17 de agosto de 2027, usuarios de Telcel se quejan del servicio de Internet móvil y la señal móvil.

Así como dicen tener problemas con la facturación. No se pueden procesar pagos y se están experimentando retrasos en el sistema para descargar facturas electrónicas o reflejar recargas.

Las quejas alcanzaron el punto más alto a las 11:38 horas y 13:08 horas. Se han contabilizado hasta 538 reportes en tiempo real.

Los estados afectados son:

Ciudad Juárez

Monterrey

San Luis Potosí

Guadalajara

Querétaro

Xalapa

Ciudad de México

Telcel presenta fallas en su servicio (Downdetector)

Telcel guarda silencio ante quejas

Hasta el momento de redactar esta nota, Telcel no ha emitido ningún comunicado en el que explique el origen de las fallas de sus servicios, silencio que, inevitablemente, está alimentando la molestia de los usuarios, quienes vía redes sociales exigen respuestas.

Ante la falta de atención se desconoce en qué horario el sistema funcionara correctamente y de forma habitual.

Usuarios de Telcel se quejan de fallas en el servicio (Red Social X)

Ante este tipo de situaciones, se recomienda mantener la calma y comunicarse directamente con el proveedor del servicio, en este caso, con Telcel.

Quienes hayan pagado su factura, cuyo pago no se ha reflejado, deben guardar el ticket y/o comprobante en caso de tener que realizar la aclaración que corresponde.

En cuanto a las personas que no cuentan con Internet móvil o servicio telefónico, se les pide reiniciar su dispositivo y activar y desactivar el modo avión para forzar la reconexión a las radiobases.

Cabe mencionar que, en lo que va del mes de agosto, es la segunda vez que Telcel experimenta una caída masiva en su servicio. Las primeras quejan se realizaron el día 3.