Este domingo 14 de septiembre bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza en la Ciudad de México (CDMX) por justicia para las víctimas de explosión en Iztapalapa.

Manifestantes y habitantes del Estado de México decidieron cerrar un tramo de la carretera Los Reyes-Texcoco, en la incorporación a la Calzada Ignacio Zaragoza, para exigir justicia por las víctimas de la explosión de una pipa de gas.

Además entre sus exigencias destaca la reparación de los daños causados por la explosión.

Bloqueo Calzada Ignacio Zaragoza: Exigen justicia por víctimas de explosión en Iztapalapa y reparación de daños

En la incorporación a la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección hacia el Puente de la Concordia en Iztapalapa, inconformes exigieron justicia por las víctimas mortales y heridos de la explosión de la pipa.

También entre sus exigencias pidieron la reparación de daños, así como la regulación de las empresas gaseras.

Con el puño arriba, en silencio y como una muestra de luto por las 13 victimas mortales, así como más de 70 heridos, los inconformes pidieron más atención y apoyo por esta fuerte explosión.

Los manifestantes pidieron a las autoridades la atención a las “periferias” de la CDMX, y zonas del Estado de México, adicionalmente de que las víctimas y sus familias puedan tener acceso a:

Indemnización

Atención psicológica

Trabajo

Vivienda

Educación

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que la causa de este fatal accidente pudo haber sido causado por el exceso de velocidad del conductor que manejaba esta pipa de gas que al perder el control terminó por estrellarse y volcarse contra un muro de contención, lo que originó la explosión.

Bloqueo Calzada Ignacio Zaragoza: liberan las vías tras exigir justicia víctimas de explosión en Iztapalapa

Este bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Puente de la Concordia duró más de una hora, los manifestantes que exigían justicia víctimas de explosión en Iztapalapa decidieron liberar la vía.

Por lo que poco a poco el aforo vehicular que estaba afectado por este bloqueo se fue liberando y permitió la circulación de una manera más fluida hacia este punto de Iztapalapa y la CDMX.