La alcaldía Iztapalapa anunció que el festejo del Grito de Independencia se cancelará en solidaridad a las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, en CDMX.

De acuerdo con la información, el festejo del Grito de Independencia estaba programado para el próximo lunes 15 de septiembre en la macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, pero se cancelará.

Alcaldía Iztapalapa (Redes sociales )

Con corte de hoy sábado 13 de septiembre a las 5:34 de la mañana, la Secretaría de Salud de CDMX reportó 11 personas muertas y 43 hospitalizadas a causa de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Durante la reinauguración del Centro de Desarrollo Infantil Lucrecia Toriz, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz anunció la cancelación del festejo del Grito de Independencia en la macroplaza de Iztapalapa.

La suspensión de este festejo se da como una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre.

Aleida Alavez señaló que la celebración del Grito de Independencia de este año será muy austero, pues las autoridades centrarán su esfuerzo en las víctimas de la explosión en Iztapalapa.

“Este año vamos a tener una ceremonia muy austera; la situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”. Aleida Alavez

Pese a que se cancelará el gran festejo del Grito de Independencia, Aleida Alavez aseguró que sí se realizará la ceremonia cívica y se izará la bandera monumental en la Plaza de las Personas Ilustres de Iztapalapa.

Las redes sociales oficiales de la alcaldía Iztapalapa actualmente es una moño negro, en solidaridad a las víctimas de la explosión de la pipa en el puente La Concordia, que suma los siguientes muertos:

Eduardo Noé García Morales Juan Carlos Sánchez Blas Ana Daniela Barragán Ramírez Juan Antonio Hernández Betancourt Óscar Rubén Nicolás Cortez Cisneros Carlos Iván Contreras Salinas Misael Cano Rodríguez Irving Uriel Carrillo Reyes Jorge Islas Flores José Armando Antillon Cresencio Alicia Matías Teodoro