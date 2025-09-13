Alicia Matías, la abuelita que utilizó su cuerpo para proteger a su nieta durante la explosión en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), murió la noche de hoy viernes 12 de septiembre de 2025.

Autoridades del sector Salud de la CDMX confirmaron la muerte de Alicia Matías Teodoro -de 49 años de edad-, debido a que presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo tras la explosión en Iztapalapa.

Con esto suman ya 11 muertos y 53 personas hospitalizadas, luego de que una pipa de gas volcara y explotara sobre el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Murió Alicia Matías Teodoro, abuelita heroína que protegió con su cuerpo a su nieta de la explosión en Iztapalapa

La noche de este viernes la Secretaría de Salud de la CDMX confirmó una noticia que conmueve a México, y es que que Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió con su cuerpo a su nieta de la explosión en Iztapalapa, murió debido a las quemaduras que presentaba.

Alicia Matías, quien se desempeñaba como checadora en el paradero de Santa Marta, se encontraba ingresada en estado crítico en el área de Terapia intensiva en el Hospital Magdalena de la Salinas.

Sin embargo, la protección y el sacrificio por sobrevivir de la abuelita Alicia Matías tendrían su recompensa, por lo que será recordada eternamente como una verdadera heroína.

Y es que de acuerdo con la información, su nieta Azuleth de 2 años de edad permanece ingresada en el Centro Médico Siglo XXI, en donde se recupera favorablemente de las quemaduras en el 60% de su cuerpo.

Alicia Matías Teodoro y su nieta antes de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa (Especial)

Alicia Matías protegió a su nieta con su cuerpo de la explosión en Iztapalapa

Alicia Matías es conocida por una serie de imágenes difundidas en redes sociales, en donde se le ve con su nieta en brazos tras la explosión en Iztapalapa.

En dichas imágenes se aprecia el momento en que la abuelita heroína fue encontrada por el policía Sergio Ángel Soriano Buendía, mientras deambulaba por las calles cercanas al accidente de la pipa de gas.

Tras esto Alicia Matías cayó de rodillas al pavimento, por lo que de inmediato fue auxiliada por el oficial, quien utilizó un vehículo familiar para trasladar a la bebé hasta un hospital cercano.