En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX), Bertha Alcalde, reveló que un primer dictamen establece que la explosión en Iztapalapa fue por pipa a exceso de velocidad.

De acuerdo con Bertha Alcalde, la explosión en Iztapalapa fue ocasionada por el exceso a la velocidad, lo que derivó en la ruptura del tanque de gas al momento de la caída, de aproximadamente 40 centímetros.

La Fiscalía de CDMX realiza la investigación bajo los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños, ocasionados por la explosión en Iztapalapa.

Referente a la situación del chófer de la pipa, Bertha Alcalde confirmó que su situación jurídica no ha cambiado y no está en calidad de detenido.

En breve más información...