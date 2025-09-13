La titular de la Fiscalía de CDMX, Bertha Alcalde, dio a conocer que la explosión en Iztapalapa se investiga bajó tres delitos: homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.

Aunque la Fiscalía de CDMX no ahondó en detalles sobre los delitos, Bertha Alcalde confirmó que la situación jurídica del conductor de la pipa no ha cambiado y no está en calidad de detenido.

Esto fue señalado durante la conferencia de prensa en actualización a la investigación sobre la explosión en Iztapalapa tras resultados de un primer dictamen de tránsito.

En breve más investigación...