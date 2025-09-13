Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que revisarán la regulación de pipas y dobles remolques, para evitar incidentes como la explosión en Iztapalapa en CDMX.

La tarde del miércoles 10 de septiembre, tuvo lugar una explosión en Puente La Concordia, en alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, que dejó más de 90 heridos y lamentablemente, 13 muertos.

De acuerdo con la pipa que ocasionó la explosión en Iztapalapa, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dio a conocer que la empresa, Gas Silza, no tenía seguro vigente, sin embargo, no es su primera falta.

Senado revisará regulación de pipas y dobles remolques tras explosión en Iztapalapa

Fue en conferencia de prensa del 11 de septiembre, que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo señaló que para evitar tragedias como la explosión en Iztapalapa, se buscará la regularización de pipas.

La presidenta del Senado fue cuestionada sobre la propuesta de Claudia Sheinbaum para aumentar los controles en la regulación de pipas, por lo que destacó que estarán apoyando en el ámbito legislativo.

Sin embargo, también mencionó que deberán esperar los resultados tanto de ASEA como de la Fiscalía General de Justicia para que decidan cómo abordar la regulación de pipas y dobles remolques.

Explosión Iztapalapa: Diputados retomarán iniciativas para regulación de pipas

Igualmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política pero de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que se retomarán y analizarán iniciativas para prevenir una explosión como la de Iztapalapa.

Acorde con lo señalado por el diputado, la regulación a pipas que transporten materiales peligrosos pasará a ser prioridad en comisiones del Congreso para este periodo.

Ya que mencionó que en comisiones de la Cámara de Diputados hay iniciativas congeladas en materia de seguridad de transporte y en vigilancia de surtidores de gas.