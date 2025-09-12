Tras la explosión de pipa en Iztapalapa, la Fiscalía CDMX descartó que un bache causara la volcadura y posterior incendio.

A través de un comunicado, la Fiscalía de CDMX compartió los avances de la investigación por la explosión de pipa de la empresa Gas Silza, que ha dejado más de 90 heridos y 10 muertos.

La fiscalía capitalina descartó que el accidente se haya originado por la presencia de un bache en la autopista México-Puebla como se había especulado, y explicó la causa de la explosión de la pipa de gas.

Explosión de pipa en Iztapalapa fue por choque con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Hoy viernes 12 de septiembre de 2025, a dos días de la explosión de pipa en Iztapalapa, la Fiscalía CDMX ya presentó los avances de las investigaciones.

Hasta el momento las autoridades han determinado que la explosión de la pipa de gas se debió a un choque con objeto sólido, situación que provocó una ruptura en el casquete del tanque, originando el masivo incendio.

De esta manera descartaron la presencia del bache como el origen del accidente, a pesar de que la ciudadanía y testigos insistían en que fue la causa de que el conductor volcara la pipa.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”. Fiscakía CDMX

Además de explicar que en el lugar se encontraron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno, la Fiscalía CDMX negó que en la zona del accidente hubiera presencia de un bache o daños en el asfalto.

Sin embargo, testigos sostienen que las autoridades realizaron labores de repavimentación al asfalto la madrugada del jueves 11 de septiembre, unas horas después de la explosión de la pipa.

Nota en desarrollo...