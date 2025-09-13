El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lamentó la muerte de José Gabriel Hernández Méndez, alumno de Cecyt 7 que fue víctima de la explosión de la pipa en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

A través de una breve publicación, el IPN despidió a José Gabriel Hernández Méndez, cuya muerte se dio a conocer en la última actualización de víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

Con corte de hoy sábado 13 de septiembre a las 10:00 de la mañana, la Secretaría de Salud en CDMX reportó 13 personas muertas y 40 hospitalizadas por la explosión en el puente de la Concordia.

IPN confirma muerte de José Gabriel Hernández Méndez, alumno del Cecyt 7

Tras la actualización de personas fallecidas en la explosión de una pipa en Iztapalapa, el IPN confirmó que dentro de estas personas se encuentra otro de sus estudiantes, José Gabriel Hernández Méndez.

La institución lamentó el terrible descenso de José Gabriel Hernández Méndez y se dijo acompañar a familiares y amigos del alumno en este momento tan doloroso que ocasionó el accidente del pasado 10 de septiembre.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento. Descanse en paz”. Comunicado de IPN

La Secretaría de Salud en CDMX informó que, hasta las 10:00 de la mañana de hoy, se reporta el fallecimiento de 13 personas, víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.

A continuación la lista actualizada de las personas fallecidas en la tragedia del pasado 10 de septiembre:

José Gabriel Hernández Méndez Eduardo Noé García Morales Juan Carlos Sánchez Blas Ana Daniela Barragán Ramírez Juan Antonio Hernández Betancourt Óscar Rubén Nicolás Cortez Cisneros Carlos Iván Contreras Salinas Misael Cano Rodríguez Irving Uriel Carrillo Reyes Jorge Islas Flores José Armando Antillon Cresencio Alicia Matías Teodoro Juan Carlos Bonilla Sánchez

Asimismo, las autoridades de salud de CDMX han reportado que 40 heridos siguen hospitalizados y ya se han dado de alta a 30 más; se espera que las cifras se sigan actualizando.