La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, lamentó la muerte de Alicia Matías Teodoro, la heroína que protegió a su dieta de 2 años del fuego en la tragedia de La Concordia.

A través de sus redes sociales, aseguró que las acciones de la señora Alicia Matías Teodoro durante la explosión de una pipa en Iztapalapa, fueron un acto de amor.

Asimismo, expresó su más sentido pésame para los familiares y amigos de la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta, una niña de 2 años que resultó con quemaduras en la cara, el brazo y una pierna.

Alicia Matías Teodoro salvó a su nieta en un acto a amor, asegura Clara Brugada

Clara Brugada compartió que recibió con “inmensa tristeza” la noticia de la muerte de Alicia Matías Teodoro, la abuela de una niña de 2 años que protegió con su cuerpo al momento del gran flamazo tras la volcadura de una pipa de gas, en Santa Marta y La Concordia.

Resaltó que Alicia Matías dio su vida para salvar a su nieta, hecho que consideró un “acto de amor que ha dejado una huella profunda”.

“Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame” Clara Brugada

Asimismo, Claudia Sheinbaum expresó su pésame a los familiares y amigos de cada una de las personas que han muerto derivado de esta tragedia provocada por la exposición de una pipa de Gas Silza.

Además, les recordó que “no están solas y continuaremos cerca de ustedes”.

Suman 13 muertos por la explosión de la pipa de gas en La Concordia, Iztapalapa

Hasta el 13 de septiembre, la explosión de la pipa de gas de Silza en La Concordia, Iztapalapa ha dejado 13 personas muertas.

El pasado 10 de septiembre una pipa de gas se volcó, provocando la fuga del combustible del tanque que terminó con un enorme flamazo que afectó a más de 100 personas.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:20 horas de miércoles; decenas de personas resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado.

Hasta el momento se mantienen 40 personas hospitalizadas y 30 más ya fueron dadas de alta.