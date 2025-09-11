Un reportero de TeleDiario recreó el por qué volcó la pipa de Gas Silza en La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX).

Después de versiones que circulan en redes sociales sobre la existencia de un bache en la curva del puente de La Concordia, la visita de campo de un reportero muestra cómo era la llamada “Zona cero” que lo desmiente.

El reportero explica cómo ocurrió este accidente que dejó más de 70 heridos y 5 muertos.

Reportero recrea por qué volcó la pipa de Gas Silza en La Concordia; desmienten versión de bache

En un enlace en vivo, Luis Alfaro, reportero de TeleDiario hizo una visita de campo a la “zona cero” de la explosión de la pipa de Gas Silza en La Concordia, un día después del accidente.

En su enlace muestra el lugar exacto donde la pipa chocó con un muro de contención lo que provocó la volcadura, según versiones de autoridades.

Mientras que en la curva de la explosión del puente de la Concordia en imágenes de TeleDiario no se observa ningún bache, lo que desmiente las versiones de redes sociales que aseguraban que por esta razón habría ocurrido el accidente.