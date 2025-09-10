La tarde de este miércoles 10 de agosto, una pipa explotó en el Puente de la Concordia, al oriente de Ciudad de México (CDMX), pero, ¿quién es el dueño de Gas Silza? Te decimos lo que sabemos de la empresa propietaria del vehículo.

La explosión tuvo lugar a la altura del Puente de la Concordia, cerca de la estación del Metro Santa Martha en la colonia Ermita Iztapalapa, la cual provocó un fuerte incendio y al menos cuatro personas con quemaduras severas.

En el lugar trabajan los equipos de emergencia y consecuencia de la explosión de la pipa, la circulación en la autopista México-Puebla así como la estación del Metro de la Línea A fueron cerradas.

¿Quién es el dueño de Gas Silza? Empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia

De acuerdo con su propio portal de internet, Gas Silza es propiedad del Grupo Tomza, dedicado a la distribución y almacenamiento del Gas Licuado de Petróleo (LP), empresa dueña de la pipa que causó una explosión en Puente de la Concordia.

A su vez, el control de Grupo Tomza pertenece a la familia Zaragoza, que poseen otras empresas en el sector, por lo que acorde con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el dueño de Gas Silza es Tomás Zaragoza Ito.

Se registra la explosión e incendio 🔥 de una gasera en el oriente de la CDMXpic.twitter.com/G06viaTD8e — SDP Noticias (@sdpnoticias) September 10, 2025

