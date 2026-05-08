Yael “N”,un joven de 21 años que denunció la desaparición de su madre Teresa Guadalupe Molina desde el 25 de abril, fue detenido por la Fiscalía CDMX como principal sospechoso de su homicidio.

De acuerdo con investigaciones, cámaras de videovigilancia captaron el ingreso de la mujer de 55 años a su casa ubicada en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, pero ya no se le vio salir.

Policías de Investigación informaron que hallaron sangre en el inmueble, por lo que detuvieron a su hijo Yael “N”, quien era la única persona que vivía con ella y quien presuntamente habría utilizado las tarjetas y auto de su madre.

Yael denuncia la desaparición de su madre y termina detenido por presunto homicidio (Especial)

Yael “N” pidió ayuda para encontrar a su madre Teresa Guadalupe Molina

Según los primeros reportes, Teresa Guadalupe Molina desapareció el 25 de abril de 2026, pero su hijo Yael “N” no presentó la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX hasta el 1 de mayo.

En entrevista con medios, el joven explicó con lágrimas que no presentó la denuncia de manera inmediata porque pensó que su mamá estaba de viaje y pidió ayuda para encontrarla.

Sin embargo, vecinos declararon que el 25 de abril, día en que fue vista por última vez, escucharon lamentos y quejidos provenientes de la vivienda ubicada en la colonia 20 de Noviembre.

Ahora, la Fiscalía CDMX lo acusa formalmente del delito de desaparición cometida por particulares y continúa con las investigaciones para determinar el paradero del cuerpo de Teresa Molina.

Una discusión por dinero sería el móvil del asesinato de Teresa Guadalupe Molina

Según el periodista Carlos Jiménez, el día 25 de abril madre e hijo discutieron porque Teresa Guadalupe Molina se negó a darle dos mil pesos y no permitió que Yael saliera con un amigo.

Las sospechas se agravaron luego de que el joven estudiante de la Escuela Bancaria fuese detenido manejando el automóvil de su madre y con cargos a sus cuentas bancarias.