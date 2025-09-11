Un conductor se salvó de la explosión en La Concordia cubriéndose dentro de su carro.

Luego de la fuerte explosión de una pipa sobre el puente de La Concordia en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), uno de los conductores se salvó de milagro de quemarse.

Una de las tantas historias de las personas que presenciaron este fuerte accidente no terminó en tragedia.

Hugo es el conductor que se salvó de la explosión en La Concordia cubriéndose dentro de su carro.

Este joven se salvó porque alcanzó a escuchar la explosión, vio como salía una nube de gas blanco, detuvo su marcha, se pasó a la parte trasera de su vehículo, se cubrió con una chamarra y espero a que la tragedia pasara.

Una vez que salió ileso, más tarde regresó para sacar sus pertenencias y mercancía de un puesto de hamburguesas, mientras que el seguro de auto le ayudaba a mover su unidad para saber qué pasará con su vehículo.

Este joven conductor resultó completamente ileso de la explosión en La Concordia, donde murieron más de 5 personas y resultaron más de 70 heridos.