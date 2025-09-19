La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) actualizó a 25 muertos y 21 hospitalizados, datos de las víctimas de la explosión de pipa en la alcaldía Iztapalapa ocurrida el miércoles 10 de septiembre.
Al corte del 19 de septiembre, la dependencia de salud en CDMX reportó 25 personas muertas y 21 hospitalizadas a causa de la explosión de pipa en Iztapalapa.
Suman 25 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa al 19 de septiembre
La Secretaría de Salud de la CDMX dio a conocer que son 25 el número de personas que murieron como consecuencia de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia de Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre de 2025.
- Armando Antillón Chávez (45 años)
- Ana Daniela Barragán Ramírez (19)
- Juan Carlos Bonilla Sánchez (41)
- Misael Cano Rodriguez (39)
- Irving Uriel Carrillo Reyes (20)
- Carlos Iván Contreras Salinas (29)
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57)
- Eduardo Noé García Morales (sin datos)
- José Gabriel Hernández Méndez (17)
- Juan Antonio Hernández Betancourt (51)
- Jorge Islas Flores (50)
- Alicia Matías Teodoro (49)
- Juan Carlos Sánchez Blas (15)
- Gilberto Aaron (sin datos de apellidos) (47)
- Jesús Joel Tovar García (40)
- Edgar Santiago Álvarez (51)
- Omar Alejandro García Escoesa (28)
- Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30)
- Fernando Soto Munguía (34)
- Eduardo Romero Armas (30)
- Norma Chávez Ortega (50)
- Abril Díaz Castañeda (34)
- Jaime Javier Becerra Urieta (49)
- Giovani Martínez Llanos (17)
- María Salud Juaurrita Molina (35)
Fue la mañana del 19 de septiembre cuando la Secretaría de Salud agregó de golpe a Jaime Javier Becerra Urieta, María Salud Juaurrita Molina y Giovani Martínez Llanos; este último era estudiante del IPN.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, la mañana del 19 de septiembre de 2025, suman:
- 21 personas hospitalizadas
- 38 personas dadas de alta
- 25 personas fallecidas
Asimismo, las autoridades de salud de CDMX han reportado que 40 heridos siguen hospitalizados y ya se han dado de alta a 30 más; se espera que las cifras se sigan actualizando.
Aumenta cifra de muertos tras la explosión de pipa en Iztapalapa; hay 14 muertos y 39 hospitalizados
La Secretaría de Salud de la CDMX informó que, hasta las 10:00 horas de hoy lunes 15 de septiembre, hay 14 muertos y 39 hospitalizados por la explosión de la pipa en Iztapalapa, además de que 30 personas ya han sido dadas de alta.
Asimismo, la dependencia aclaró que la cifra total de víctimas ha disminuido tras una verificación de datos pues había pacientes que estaban duplicados, ya que no estaban correctamente identificados.
Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades han descartado que la causa de la explosión de pipa en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre se debiera a un bache, las investigaciones continúan.
Familiares de las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa piden que se esclarezca el caso, además del apoyo de las autoridades.