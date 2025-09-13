El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió una alerta por fraudes tras la explosión que ocurriera en Iztapalapa, en la Ciudad de México( CDMX).

De acuerdo con un comunicado emitido por el IMSS, estafadores acuden a los hospitales en donde se hacen pasar por familiares de alguna de las víctimas de la explosión, con la finalidad de pedir dinero o medicinas .

Y es que hasta el viernes 12 de septiembre de 2025, autoridades de la CDMX han informado que suman 10 muertos y 54 personas hospitalizadas, luego de que una pipa de gas volcara y explotara sobre el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

IMSS alerta por fraudes tras explosión en Iztapalapa: estafadores lucran con tragedia y piden dinero

Mediante un video publicado en redes sociales, el IMSS alertó por estafadores que buscan hacer fraude con el tema de la explosión ocurrida en Iztapalapa.

El IMSS señaló que detectaron a personas ajenas a la institución, las cuales acuden a los hospitales para hacerse pasar por familiares de las víctimas y así lucrar con la situación.

Señalan que los estafadores piden dinero para hacer frente a supuestos gastos funerarios o médicos, en tanto también solicitan medicinas para “sus familiares”.

No obstante, el IMSS manifestó que cuenta con todos los servicios cubiertos, por lo que instan a las personas y medios a no caer en estos estafadores.

Además, el IMSS puntualizó que brinda atención médica gratuita a todas las víctimas de la explosión, sin importar si estas son derechohabientes o no de la institución.

🟢 #IMSSInforma | Personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos tras la explosión en #Iztapalapa.



🏥 El IMSS tiene cubiertas todas las necesidades y las familias son atendidas por el IMSS, CDMX y Edomex, sin importar su derechohabiencia. pic.twitter.com/ca1LjVHJBQ — IMSS  (@Tu_IMSS) September 13, 2025

Donativos por explosión en Iztapalapa solo a Fundación IMSS, señala institución

Derivado de la alerta por estafadores tras la explosión en Iztapalapa, el IMSS instó a las personas a no brindar dinero ni medicamento a este tipo de personas que buscan lucrar con la tragedia.

Al respecto, señaló que en caso de querer brindar algún tipo de ayuda tras lo sucedido, es mejor acercarse directamente a la Fundación IMSS.

Dicha organización podrá señalar a las personas si es necesario asistencia en algún rubro, además de que esta es 100% segura.