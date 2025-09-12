Ana Daniela Barragán, joven estudiante que murió tras la explosión en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), recibe homenaje de FES Cuautitlán, de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El nombre de Ana Daniela Barragán se hizo viral cuando un elemento de rescate contestó su teléfono quemado e informó a su familia de la explosión en Iztapalapa, desde entonces estaba desaparecida.

No fue hasta la noche del jueves 11 de septiembre que la UNAM confirmó la muerte de la joven Ana Daniela Barragán, cuyo cuerpo se encontraba en el Hospital Rubén Leñero; FES Cuautitlán rinde homenaje.

FES Cuautitlán rinde homenaje a Ana Daniela Barragán tras explosión en Iztapalapa

Estudiantes y comunidad académica de FES Cuautitlán se reunieron este viernes 12 de septiembre para rendir homenaje a la joven Ana Daniela Barragán, que perdió la vida tras explosión en Iztapalapa.

La cita para el homenaje de Ana Daniela Barragán fue en el Campus 1 de la FES Cuautitlán a las 12:00 de la tarde y entre aplausos, flores y veladores, despidieron a la alumna de Ingeniería en Alimentos.

Cabe recordar que la familia de Ana Daniela Barragán se enteró que la joven había estado presente en la explosión en Iztapalapa gracias a que un agente de rescate contestó una llamada de su madre.

Desde ese momento, la madre y el novio de Ana Daniela Barragán se dedicaron a buscarla en los centros médicos que recibieron heridos de la tras explosión en Iztapalapa, encontrándola en el Hospital Rubén Leñero.

Rinden homenaje a Ana Daniela Barragán en FES Cuautitlán. (Captura de pantalla)

Comunidad de FES Cuautitlán se despide de Ana Daniela Barragán tras explosión en Iztapalapa

Profesores y compañeros de Ana Daniela Barragán acudieron al homenaje de la joven en FES Cuautitlán con flores y veladoras para elaborar un altar y conmemorar la vida de la estudiante.

Pese a que no todos lograron conocer a Ana Daniela Barragán, asistentes en el homenaje destacaron que su ausencia deja una profunda huella entre la comunidad de FES Cuautitlán.

Guillermo Martínez, profesor de Ana Daniela Barragán, recordó que la joven era una gran alumna que destacaba en clase, aunque era seria y callada; lamentó su muerte: