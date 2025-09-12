La explosión en Iztapalapa, CDMX, ocurrida el 10 de septiembre, ha dejado un saldo fatal de 10 muertos, entre ellos Juan Antonio Hernández Betancourt, un trabajador de Therbal.

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reporta que hasta la tarde del viernes 12 de septiembre, se tienen contabilizadas un total de 10 víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa.

Uno de los muertos por el accidente que fue protagonizado por una pipa de gas LP, es Juan Antonio Hernández Betancourt, de quien se ha dado a conocer, era un trabajador de Therbal.

Explosión en Puente La Concordia, Iztapalapa (Cuartoscuro)

Juan Antonio Hernández Betancourt, trabajador de Therbal, uno de los muertos por explosión en Iztapalapa

Juan Antonio Hernández Betancourt, quien ha sido identificado como trabajador de Therbal, es uno de los 10 muertos por la explosión en Iztapalapa.

El vínculo se identificó debido a que la empresa de productos naturistas, compartió un mensaje en redes en el que extendió sus condolencias por la muerte del trabajador.

En la publicación, la empacadora Therbal lamentó el fallecimiento de su colaborador y se unió a la pena de familiares y amigos por la pérdida irreparable.

Además de los 10 muertos por la explosión en Iztapalapa, las autoridades de la CDMX indican que hay 54 personas hospitalizadas, mientras que otras 22 ya fueron dadas de alta.