¿Fiscalía de la CDMX pedirá la extradición de Simón Levy? Así lo confirmó Bertha Alcalde durante la conferencia de prensa de Claudia Brugada Molina.

“Vamos a formalizar esta solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

En medio de la controversia que se ha generado con Simón Levy, ex funcionario del gobierno de AMLO, Bertha Alcalde habló sobre su caso.

Bertha Alcalde confirma que la Fiscalía de CDMX pedirá la extradición de Simón Levy

Durante la conferencia de Clara Brugada Molina, la fiscal de la Ciudad de México Bertha Alcalde fue cuestionada sobre el caso de Simón Levy.

Bertha Alcalde confirmó que la Fiscalía de CDMX pedirá la extradición de Simón Levy.

En su intervención, Bertha Alcalde dejó en claro que se trabajará bajo los canales diplomáticos correspondientes y no se saltarán ninguno de los pasos.

Bertha Alcalde no quiso brindar más detalles acerca de la posible extradición de Simón Levy.

Bertha Alcalde aclara la situación legal de Simón Levy y confirma que se encuentra en Portugal

Durante su intervención, Bertha Alcalde señaló que fueron notificados que Simón Levy había sido detenido el pasado 28 de octubre en Lisboa .

“Contestar sobre este tema que ha sido mediático relacionado con Simón ‘N’, como ya lo hemos informado nos informaron por parte de Interpol México que fue detenido el 28 de octubre en Lisboa” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

Bertha María Alcalde Luján (Tomada de video)

Bertha Alcalde recordó que Simón Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra por los delitos:

Contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad en diciembre de 2021.

Por amenazas y daño en propiedad ajena doloso en noviembre de 2021.

“Por una ficha roja derivada de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra que tenía en México por los delitos de daño a propiedad ajena, amenazas, delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

Bertha Alcalde destacó que estos delitos no ameritan prisión preventiva de oficio, pero luego de que Simón Levy no se presentó a la audiencia un juez decidió emitir estás órdenes.

“Estos delitos si bien no son de prisión preventiva de oficio, las órdenes de aprehensión se llevaron porque en seis ocasiones distintas Simón ‘N’ fue citado a audiencia, no asistió y es por esto por lo que el juez de control emitió estás órdenes que ya tenían tiempo” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

Ante esta situación, Simón Levy se amparó, pero por no asistir a las audiencias se quedó sin efecto.

“Él en su momento se había amparado y de nuevo por no haber asistido a las audiencias el amparo había quedado sin efecto” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

Bertha Alcalde confirmó que Simón Levy si fue detenido, pero fue puesto en libertad con medidas cautelares mientras se analiza su posible doble nacionalidad.

“Al día siguiente fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, el cual lo dejó en libertad bajo medidas cautelares mientras analiza la posible doble nacionalidad” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México

Por último, Bertha Alcalde confirmó que Simón Levy está en Portugal.

“Actualmente pertenece en territorio portugués” Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México