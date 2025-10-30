La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aclara la situación legal de Simón Levy y prueba que sí fue detenido con documento proveniente de Lisboa, Portugal.

Desde su conferencia mañanera del pueblo este jueves 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró el documento de las autoridades de Portugal que da cuenta de la detención de Simón Levy el pasado 28 de octubre 2025.

“Es cierto que lo detuvieron, pero esta falto a la verdad, vamos a decirlo así de que no estaba en Portugal sino en Washington (Estados Unidos)” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pero tras ser presentado en el Tribunal Apelación de Lisboa, Simón Levy fue liberado pero no se le permitió salir de Portugal.

Asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum negó que el ex funcionario del Gobierno anterior sufriera un atentado, como lo había narrado previamente Levy en entrevistas y redes sociales.

💥 Sheinbaum revela detalles del caso Simón Levy



La presidenta @Claudiashein mostró un documento de Portugal que confirma la detención de @SimonLevyMx; señaló que tiene nacionalidad europea, lo que permitió su libertad pese a tener un proceso en su contra. pic.twitter.com/i2leMkRz2Q — Político MX (@politicomx) October 30, 2025

Claudia Sheinbaum aclara la situación legal de Simón Levy y descarta atentado

Tras confirmar la detención de Simón Levy en Portugal, Europa la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró cuál es la situación legal del ex funcionario.

Aseguró que Simón Levy tiene una nacionalidad europea y por ello es que fue liberado en Portugal pero mantiene medidas cautelares en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión que tiene desde la Ciudad de México (CDMX).

“Él parece que tiene nacionalidad europea, de alguno de los países de Europa, no tenemos certeza de si es Portugal o algún otro país y por lo tanto no lo liberan pero no le permiten salir del país” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sin embargo ahora será tarea de la de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y Fiscalía General de la República (FGR) dar cuenta del estatus legal de Simón Levy, mientras que la ficha roja de Interpol hasta el momento se sabe que se mantiene.

De igual forma la presidenta Claudia Sheinbuam aprovechó para poder desmentir el atentado que Simón Levy dijo ser víctima recientemente.

También la presidenta dijo que Simón Levy no era un perseguido político, sino que su detención se dio en el marco de sus órdenes de aprehensión vigentes en la CDMX.

La primera es por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad en diciembre de 2021.

En tanto la segunda orden es por amenazas y daño en propiedad ajena doloso en noviembre de 2021.