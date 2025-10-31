A través de un nuevo video en sus redes sociales, Simón Levy llama al hotel Myriad para negar que está en Portugal, ante la insistencia de su detención en el país europeo.

“Hice personalmente una llamada para verificar si estuve de visita en el hotel Myriad de Lisboa o acaso como huésped. Aquí pueden escuchar la negativa absoluta del departamento de recepción del hotel. También pueden ustedes llamarme personalmente y verificar. Aquí LA VERDAD”. Simón Levy

En dicha publicación, Simón Levy muestra la llamada telefónica al hotel Myriad, en la que sostiene una conversación en inglés con la operadora a la que le pregunta sobre su propio registro en el lugar ante lo mediático y noticioso su caso.

Entre la confusión se puede escuchar a la presunta recepcionista no reconocer a Simón Levy como huésped del hotel Myriad, sin embargo, no confirma que el empresario de 46 años de edad estuviera.

Pues lo que dice la recepcionista del hotel Myriad es que no puede dar datos personales de sus huéspedes, por lo que la estadía de Simón Levy en este lugar sigue dando de qué hablar.

¿Dónde está Simón Levy? Lo acusan de seguir mintiendo

Ante este nuevo video en el que Simón Levy llama al hotel Myriad para negar que esté en Portugal, usuarios de redes sociales, lo acusan de seguir mintiendo.

Pues entre comentarios se puede leer que en su llamada no se negó que estuviera Simón Levy en el hotel Myriad, pues solo se proceso que no se puede dar información de huéspedes, cosa que es común en estos lugares.

Sin embargo, un internauta también compartió una llamada al hotel Myriad en la que preguntó por Simón Levy.

En dicha conversación, el internauta apunta que es una urgencia localizar a Simón Levy, mientras que se puede escuchar a la recepcionista teclear para localizarlo y después de segundo aseguraron que estuvo en el hotel Myriad, aunque ya no está en el lugar.

Con ello, son aún más las cosas que giran alrededor del caso Simón Levy, entre lo que dicen que ya ha sido localizado, así como él negando las cosas, haciendo de este caso aún más mediático.