Simón Levy estaría usando la figura de la bancarrota para evitar pagar los adeudos que tiene en México.

Así lo aseguró la periodista Sanjuana Martínez, quien compartió documentos donde el exfuncionario se declara en bancarrota ante un juzgado de Estados Unidos.

Simón Levy se declara en bancarrota para evitar compromisos en México

De acuerdo con documentos obtenidos por Sanjuana Martínez, Simón Levy tiene un domicilio en San Diego, California, en Estados Unidos, desde donde se declaró en bancarrota.

El documento presentado por la periodista muestra como dirección del ex funcionario el 3940 Gresham St. #211 en San Diego, California, desde donde presentó su aviso.

Simón Levy se declara en bancarrota en Estados Unidos (Sanjuana Martínez/ X )

Sin embargo, aseguró que Simón Levy “falseó información”, con valores inferiores de sus bienes a los que presentó en las contestaciones a demandas en su contra.

Asimismo, resaltó que declararse en bancarrota falsamente en Estados Unidos constituye un delito que podría castigarse con cárcel.

“Falseó información, pues el valor que pone de sus bienes, es inferior al que puso en sus contestaciones de diversas demandas. Lo que acaba de hacer, constituye perjurio, un delito sumamente penado en USA, por lo que puede terminar en la cárcel” Sanjuana Martínez

Simón Levy se declara en bancarrota (Sanjuana Martínez/ X)

Cabe recordar que Simón Levy cuenta con varias órdenes de aprehensión en México por:

delitos contra el ambiente, por la construcción irregular de un inmueble con pisos adicionales

delitos de amenazas y daño a propiedad ajena con dolo

De ser encontrado culpable, Simón Levy podría enfrentar más de 10 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.

Sin embargo, no ha podido ser juzgado ya que no se ha logrado que sea deportado a México; el último intento fue negado por Portugal debido a su nacionalidad; ahora estaría residiendo en Estados Unidos.