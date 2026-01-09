Bertha Alcalde designó a Gianni Rueda como la nueva titular de Atención a Víctimas en la Fiscalía CDMX.

“Hoy asume la responsabilidad de coordinar el área encargada de brindar atención integral a las víctimas de delito, en donde brindamos acompañamiento jurídico y psicológico, además de protección y acciones para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño, todo con un enfoque de derechos humanos” Bertha Alcalde. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

Mediante un breve video, Bertha Alcalde Luján, actual Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, presentó a Gianni Rueda, de edad desconocida.

La abogada tendrá el compromiso y la obligación de fortalecer, a través de esta área especializada, la atención a las víctimas de un delito.

Al respecto, la Doctora en Política Criminal -de edad desconocida- se dijo agradecida así como reiteró su compromiso con la ciudadanía en materia de procuración de justicia.

“Voy asumir el cargo con la responsabilidad de vida”, dijo y posteriormente se comprometió a brindar una atención sensible, humana y de calidad.

”Mi prioridad es escuchar, acompañar y responder con respeto y empatía, porque cada historia merece ser atendida con dignidad y profesionalismo. Seguiremos trabajando para que cada persona reciba el apoyo que necesita y nunca se sienta sola en su proceso” Bertha Alcalde. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México

Cabe mencionar que Gianni Rueda de León Iñigo asumió el cargo desde el pasado 6 de enero; sin embargo, hasta esta semana se hizo público.

¿Cuáles son las funciones de Gianni Rueda?

La Coordinación General de Atención a Víctimas ofrece atención y brinda apoyo inmediato a través de sus Centros de Atención Integral a Víctimas.

Donde personal especializado en psicología, trabajo social, atención médica y asesoría jurídica, a cargo de Gianni Rueda, garantiza la protección a víctimas como al acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Todo esto bajo un marco de respeto a los Derechos Humanos y perspectiva de género.

Las funciones de la Coordinación General de Atención a Víctimas tanto como Gianni Rueda son:

Acompañamiento cercano y asistencia inmediata tras un delito

Atención psicológica, social, médica y jurídica.

Brindar medidas de protección y seguridad.

Acompañamiento y atención en todo el proceso.

Gestión de la reparación integral del daño y restitución de derechos.

Prevenir la revictimización.