Simón Levy fue detenido durante las primeras horas de hoy en Portugal, pero ¿está a salvo en este país? Esto es lo que se sabe del acuerdo de extradición entre México y Portugal.

De acuerdo con la información, Simón Levy estaría retenido en una estación migratoria de Portugal debido a la ficha roja que la Interpol reactivó en su contra tras acusaciones por:

  • Daño a la propiedad
  • Fraude
  • Amenazas
  • Violencia de género
Simón Levy fue detenido en Portugal tras denuncias en México
Simón Levy podría estar a salvo de la extradición a México tras detención en Portugal

Pese a que México y Portugal tienen un tratado de extradición, Simón Levy podría estar a salvo, pues el acuerdo no aplica en los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

El acuerdo jurídico que existe entre México y Portugal se da bajo el marco del tráfico de sustancias ilícitas, pero al no ser este el caso, Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística, está a salvo.

Cabe mencionar que pese a las declaraciones que se han hecho sobre la detención de Simón Levy en Portugal, desde la cuenta del ex funcionario se ha publicado que esto es una “fake news”.

Simón Levy
