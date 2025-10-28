Simón Levy fue detenido durante las primeras horas de hoy en Portugal, pero ¿está a salvo en este país? Esto es lo que se sabe del acuerdo de extradición entre México y Portugal.

De acuerdo con la información, Simón Levy estaría retenido en una estación migratoria de Portugal debido a la ficha roja que la Interpol reactivó en su contra tras acusaciones por:

Daño a la propiedad

Fraude

Amenazas

Violencia de género

Simón Levy fue detenido en Portugal tras denuncias en México (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Simón Levy podría estar a salvo de la extradición a México tras detención en Portugal

Pese a que México y Portugal tienen un tratado de extradición, Simón Levy podría estar a salvo, pues el acuerdo no aplica en los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

El acuerdo jurídico que existe entre México y Portugal se da bajo el marco del tráfico de sustancias ilícitas, pero al no ser este el caso, Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística, está a salvo.

Cabe mencionar que pese a las declaraciones que se han hecho sobre la detención de Simón Levy en Portugal, desde la cuenta del ex funcionario se ha publicado que esto es una “fake news”.