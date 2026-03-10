Simón Levy, quien ha sido señalado por agresión y la construcción ilegal en un inmueble de la Ciudad de México (CDMX) fue mencionado en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo minimizó.

A pregunta expresa sobre “qué le hizo a al 4T que no lo quieren” de la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez sobre el caso del ex secretario de Turismo; Claudia Sheinbaum reiteró que “no vale la pena” hablar de él.

“No vale la pena”, responde Sheinbaum a mención de Simón Levy en mañanera

La reportera Reyna Ramírez cuestionó a la presidenta sobre las razones por las que la Cuarta Transformación “no quiere” a Simón Levy, cuando antes era un “fiel seguidor”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum detuvo la conversación y minimizó esta mención con una sola frase: “no vale la pena hablar de esta persona”.

A pesar de la insistencia, la presidenta cerró el tema y aclaró que no hay persecución contra Simón Levy y que las acusaciones en su contra fueron presentadas por una víctima.

Claudia Sheinbaum resaltó que el caso Levy se dio cuando ella se desempeñaba como jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y confirmó que el caso inició por una denuncia.

“Ni vale la pena hablar de esta persona…Yo fui jefa de gobierno cuando este caso y puedo decirles que fue denuncia de esta persona” Claudia Sheinbaum

Simón Levy podría enfrentar 10 años en prisión en México

Simón Levy fue acusado en la CDMX por delitos contra el ambiente por la construcción irregular de un inmueble por pisos adicionales a los permitidos; además de amenazas y daño a propiedad ajena.

A pesar de que tenía varias órdenes de aprehensión en su contra, tramitó un amparo contra su captura en 2025.

A finales de dicho año fue detenido brevemente en Portugal, país que negó su extradición, debido a que el tratado con México excluye a quienes tienen la nacionalidad portuguesa.

En México ha sido señalado por:

delitos contra el ambiente, por la construcción irregular de un inmueble con pisos adicionales

delitos de amenazas y daño a propiedad ajena con dolo

De ser encontrado culpable, Simón Levy podría enfrentar más de 10 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.