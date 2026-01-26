El gobierno de Portugal informó la negativa a la solicitud de extradición de México para Simón Levy, para que enfrente los cargos que se le imputan en la Ciudad de México (CDMX).

Así lo confirma el documento emitido por el Tribunal de Apelación de Lisboa, donde se expresan las razones por las que no es admisible responder a la solicitud hecha por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Lisboa rechaza extraditar a Simón Levy por esta razón

De acuerdo con el documento emitido por el Tribunal de Apelación de Lisboa el pasado 30 de diciembre de 2025, la solicitud de extradición de la Fiscalía CDMX fue rechazada.

Esto ya se declaró “inadmisible la solicitud de extradición” de acuerdo con el artículo 5°, numeral 1 del Tratado de Extradición entre la República Portuguesa y los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo citado en el documento firmado por la procuradora General Adjunta, Milena Rebelo, señala a que:

“Tampoco habrá lugar a la extradición si la persona reclamada es nacional de la Parte requerida, excepto cuando la Constitución de esa parte lo permita, caso en el cual la extradición podrá ser concedida en condiciones de reciprocidad” artículo 5°, numeral 1 del Tratado de Extradición entre la República Portuguesa y los Estados Unidos Mexicanos

Es decir, ya que Simón Levy cuenta con la nacionalidad portuguesa, no se concederá la extradición solicitada por la fiscalía a cargo de Bertha Alcalde.

Rechazan extradición de Simón Levy (@LOVREGA/ X)

CDMX pidió extradición de Simón Levy por delitos contra el medio ambiente y amenazas

en noviembre pasado, la fiscal Bertha Alcalde señaló que se envió una solicitud formal a Portugal para la extradición de Simón Levy, luego de su detención en Lisboa el 28 de octubre de 2025.

Asimismo, recordó que el ex funcionario público cuenta con 2 órdenes de aprehensión vigentes luego de que no se presentó a sus audiencias.

Esto por los delitos:

Contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad en diciembre de 2021.

Por amenazas y daño en propiedad ajena doloso en noviembre de 2021.

Cabe señalar que Simón Levy fue puesto en libertad con medidas cautelares en Portugal; las autoridades rechazaron entregarlo bajo el Tratado de Extradición.