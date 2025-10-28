El ex subsecretario de Planeación Turística de México, Simón Levy de 45 años de edad, estaría retenido en una estación migratoria de Portugal de acuerdo con la periodista Sanjuana Martínez.

La presunta retención de Simón Levy en Portugal ocurre luego de que la Fiscalía de la CDMX solicitara a la Interpol la emisión de una ficha roja por presuntos daños a la propiedad como parte de un litigio inmobiliario en CDMX.

El documento de la solicitud de una ficha roja de la Fiscalía de la CDMX a Interpol data del 25 de agosto de 2025.

Oficio del Poder Judicial a la Fiscalía de la CDMX que data del 8 de agosto de 2025 (Especial)

Sanjuana Martínez asegura que Simón Levy está retenido en Portugal

La periodista Sanjuana Martínez asegura que Simón Levy se encuentra retenido en una estación migratoria de Portugal.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Sanjuana Martínez asegura que autoridades de migración de Portugal mantienen en detención al ex funcionario federal “desde hace seis horas”.

Las autoridades de Portugal mantendrían a Simón Levy bajo detención por la ficha roja que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó en agosto de 2025 a la Interpol.

“Él (Simón Levy) argumenta que solicitó un amparo contra la extradición, pero el amparo le fue negado. Levy además pretende que se reserven sus datos” Sanjuana Martínez, periodista

Simón Levy niega haber sido detenido en Portugal

A través de su perfil en la red social de X (antes Twitter), ha sido el propio Simón Levy quien niega haber sido detenido en Portugal.

Al repostar la noticia de la supuesta detención o retención en estación migratoria, Simón Levy aseguró que es “fake news”.

Incluso, Simón Levy se tomó el tiempo para responder un comentario de un internauta que le pedía “a ver mándanos foto de tu celda”, donde el ex funcionario se limitó a solo compartir emojis riéndose.

A ver mándanos foto de tu celda 😎🤣 — Luis Silva (@LSilvain) October 28, 2025

¿De qué se le acusa a Simón Levy? Estas son las denuncias en México

A Simón Levy se le acusa de varios delitos en México, tras la denuncia de Emma Santos, de 70 años, en 2021.

Esto por daño a la propiedad, fraude, amenazas y violencia de género, según se comprobó con un video en el que se puede ver Simón Levy pateando la puerta del departamento de la señora.

Asimismo, a Simón Levy también se le acusa de fraude por incumplimiento de contrato y obras ilegales, igualmente por esta misma persona.

Y por lo que Simón Levy se mantiene en estatus de prófugo de la justicia por denuncias en México.