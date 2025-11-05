A través de sus redes sociales, Simón Levy publicó un mensaje en donde se despedía “por un tiempo” de sus publicaciones tras el escándalo en Portugal.

¿Qué dijo Simón Levy en sus redes sociales?

En su perfil oficial de X -antes Twitter-, Simón Levy aseguró que se despedía “por un tiempo. Cuando mi alma esté de nuevo en el llamado para volver”:

“Me despido por un tiempo, Cuando mi alma esté de nuevo en el llamado para volver. Mientras tanto, recuerden que cuando las cosas que todos esperan y sucedan, acuérdense que estoy ahí, pero solamente detrás. Los quiero mexicanos.” Simón Levy

Simón Levy publica un mensaje de despedida en su perfil de X (@SimonLevyMx / X )

Este mensaje de Simón Levy hizo que varios usuarios reaccionaran: muchos con memes y críticas; otros deseándole lo mejor al ex funcionario del gobierno de AMLO.

Cabe recordar que Simón Levy, ex Secretario de Planeación y Política Turística durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FJGCDMX) por supuestas anomalías en desarrollos inmobiliarios.

El pasado 29 de octubre del 2025, la FGJCDM y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaron su detención en Portugal, esto tras una alerta migratoria con dos órdenes de aprehensión pendientes.

Sin querer, Simón Levy exhibió estar en el Hotel Myriad de Lisboa en Portugal (Tomado de video)

Sin embargo, en sus redes sociales, Simón Levy aseguró que él estaba bien ya que según escribió “me quisieron matar y además inventarme mil cosas. Estoy bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy.”

Posteriormente ofreció una entrevista a Luis Cárdenas en donde negó su detención y aseguró haber sufrido un atentado en Washington; después se reveló que Simón Levy se encontraba en Lisboa, Portugal.

Tras estas declaraciones, la FGJCDMX aclaró que Simón Levy no estaba formalmente detenido, sino sujeto a “medidas cautelares” en Portugal mientras se gestionaba su proceso de extradición a México.

Aunque Simón Levy asegura que estos procesos son una persecución política por parte del gobierno de México que atentan contra su vida; razón por la cual pudiera ser el motivo de despedida a través de sus redes sociales.