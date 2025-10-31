Después de que se confirmara que estaría en Portugal, el ex funcionario Simón Levy dio otra entrevista para afirmar que se lleva a cabo una persecución en su contra.

“Yo tengo una persecución de estado contra mí. Ya no voy a decir dónde estoy, en dónde estoy, hay una persecución conmigo”. Simón Levy

Y es que en entrevista con Azucena Uresti, identificaron el lugar de fondo de Simón Levy, el Hotel Myriad en Lisboa, lo que derivaría en la afirmación de que está en Portugal con medidas cautelares.

Sin embargo y ante acusaciones de que en su supuesta transmisión en vivo utilizó pantalla verde para asegurar que está en Washington, aseveró que dicha tecnología la usó para este hotel.

Simón Levy, exsubsecretario. (@SimonLevyMX)

Simón Levy asegura hay una persecución en su contra que debe parar

Ante dichas afirmaciones, Simón Levy señaló en entrevista con Manuel López San Martín que hay una persecución en su contra sólo por hablar con la verdad, ya que entre sus defectos no estaría el ser mentiroso.

“Lo único que quieren es, ilegalmente meterme a la cárcel, por dos delitos que no cometí”. Simón Levy

Simón Levy aseguró que es irrelevante en dónde está; sin embargo, lo sustantivo para el ex funcionario es que hay una serie de irregularidades en las acusaciones en su contra, las cuales descartó.

Y afirmó que la pregunta relevante no debería ser el en dónde está Simón Levy o si se encuentra detenido por delitos que ya ganó.

Por lo mismo, aseguró que ya se cansó de demostrar con todos los medios que no estaría detenido, en especial porque lo que le hacen a él se lo podrían hacer a cualquier mexicano.

Simón Levy acusa que hay persecución en su contra (Especial)

¿En dónde está Simón Levy? Niega que esté en Portugal pese a video

Referente a su paradero y el Hotel Myriad en Lisboa, Simón Levy dio a conocer que a sabiendas que el abogado Juan Fuentes viajaría a Portugal, utilizó la pantalla verde, pero no estaría ahí.

“Evidentemente no fue ahí [..], no fue en ese hotel, por seguridad no te puedo decir”. Simón Levy

Y es que según Simón Levy, lo están siguiendo y forzosamente quieren saber en dónde está, pese a que como particular no está obligado a dar información sobre su paradero.

Aunque no reafirmó que estaría en Washington como mencionó al mismo espacio de MVS Noticias, pero sí aseveró que por seguridad no puede revelar en dónde está, pero no detenido.