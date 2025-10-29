Simón Levy reaparece en entrevista en la cual desmiente su detención en Portugal, tras asegurar estar libre y hasta denunció ser víctima de atentado.

“Bien gracias por fortuna vivo, estoy bien de salud; es falso, entiendo que la presidenta de México dijo que estaba detenido en Portugal, eso es completamente falso; al contrario tuve un atentado hace casi 10 horas, estoy vivo, y por seguridad no puedo decir dónde estoy en este momento. Estoy libre, estoy perfecto”. Simón Levy

Además Simón Levy recalcó que ante la falsedad de los hechos difundido este miércoles 29 de octubre, la realidad era que lo querían matar.

“Es solo una cortina de humo, lo que en verdad querían matarme”. Simón Levy

Hablé hace unos minutos con @SimonLevyMx



No está detenido, esta libre en Washington DC



Atentaron contra su vida, sospecha de sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T por sus denuncias contra AMLO.



Aquí esta la entrevista completa. pic.twitter.com/qt0NgOVR8P — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 29, 2025

Las declaraciones en entrevista de Simón Levy, llegaron después de la publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que ya había adelantado: “me quisieron matar, además de inventar mil cosas más”.

Mexicanos:

Estoy perfectamente bien.

Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más.

Estoy bien y bien de salud.

Los quiero, voy a descansar hoy. — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

Nota en desarrollo...