Simón Levy asegura que está en Washington, D.C., Estados Unidos; sin embargo, una entrevista por videollamada confirmó su presencia en Portugal.

“Nos dijo que estaba en un restaurante y aquí nuestro equipo se puso a ver y el restaurante donde se encontraría Simón Levy sería en el del hotel Myriad, de Lisboa en Portugal” Azucena Uresti

El ex funcionario del gobierno de AMLO, realizó una transmisión en vivo con Azucena Uresti para probar su libertad, así como su presencia en Estado Unidos; sin embargo, no logró dar las pruebas que la periodista le pidió, como mostrar un periódico, o voltear la cámara hacia la calle.

Simón Levy exhibió sin querer estar al interior del hotel Myriad en Lisboa, Portugal.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención en Portugal contra Simón Levy y aseveró que permanece en Lisboa por orden de las autoridades.

Simón Levy aceptó una entrevista por videollamada con Azucena Uresti. La periodista le pidió varias pruebas para demostrar que estaba en Washington y no en Portugal; sin embargo, él no pudo cumplir con ninguna.

La periodista pidió mostrar a la cámara su reloj para ver la hora, pero Levy solo le dio la hora verbalmente; luego, le pidió enseñar un periódico impreso o voltear la cámara para ver la calle.

A estas solicitudes, Simón Levy dijo que “en el restaurante” que, afirmó está en Estados Unidos, no tenían periódicos impresos; por otra parte, nunca volteó la cámara para mostrar las calles.

Al finalizar la llamada, la periodista compartió que su equipo localizó el restaurante en el que se encontraba Simón Levy, ubicado en Lisboa, Portugal.

Las imágenes captadas en la transmisión en vivo que logró obtener Azucena Uresti, se ubicaron características del restaurante donde se encontraba el abogado y, con ellas, se localizó el hotel Myriad en Lisboa, Portugal.

🔴#AHORA El restaurante en el que estaría Simón Levy (@SimonLevyMx) sería el del hotel Myriad de Lisboa en Portugal.

En la transmisión en vivo se observa la cola del piano rojo YAMAHA así como la barra del bar, parte de las características del diseño futurista y contemporáneo con la que Nuno Leonidas diseñó el Hotel Myriad by SANA en Lisboa, Portugal.

Hotel Myriad by SANA en Lisboa, Portugal. (Cortesía)

Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; Azucena Uresti afirma que la presidenta no miente

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en la mañanera del 30 de octubre que “es cierto que lo detuvieron, pero esta falto a la verdad, vamos a decirlo así, de que no estaba en Portugal sino en Washington (Estados Unidos)”.

Sin embargo, resaltó que una vez que se presentó en el Tribunal de Apelación de Lisboa, Simón Levy fue liberado pero no se le permitió salir de Portugal.

Por su parte, Azucena Uresti retomó la declaración de la presidenta y aseveró que la presidenta “no va a mentir” ni dar información incorrecta en su conferencia, por lo que cree la versión respecto a la ubicación actual del ex funcionario.