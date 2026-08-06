La segunda temporada de La Granja VIP 2026 está por arrancar en TV Azteca el próximo 11 de octubre, con una lista de 15 famosos e influencers que vivirán la experiencia del reality.

Entre los confirmados destaca Carlos Trejo, de 63 años, mientras que Adal Ramones regresa como conductor principal y Mallezaa repetirá como host digital.

La producción promete transmisión 24/7 a través de Disney+, la página oficial de TV Azteca y YouTube, siguiendo la dinámica de revelaciones en programas como Venga La Alegría y Ventaneando.

Habitantes confirmados de La Granja VIP 2026

Esta es la lista completa de los participantes confirmados para La Granja VIP 2026:

Carlos Trejo de 63 años de edad

La Granja VIP 2026: Los detalles que se conocen hasta ahora

El reality show de TV Azteca, La Granja VIP 2026, está por comenzar con una segunda temporada de la que apenas se están revelando detalles que aquí te contaremos.

Estreno de la segunda temporada será el domingo 11 de octubre y será conformada por 15 granjeros conformados por famosos e influencers.

La Granja VIP 2026 tendrá 24/7 que podrá ser visto mediante Disney+, página oficial de TV Azteca y canal de YouTube del reality show.

Por otra parte, el mismo Adal Ramones confirmó su regreso a la segunda temporada de La Granja VIP 2026.

Lo que sí es que la host digital será nuevamente Mallezaa.

Si La Granja VIP 2026 sigue la misma dinámica de la primera temporada, los habitantes serán revelados en los programas más populares de TV Azteca; Venga La Alegría y Ventaneando.