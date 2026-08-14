Kevyn Contreras, conocido como “El Bicolor”, es un comediante, imitador e influencer que estará en la segunda temporada de La Granja VIP.

El reality de TV Azteca anunció que Kevyn Contreras será uno de los 15 participantes del reality, el cual se estrena el próximo 6 de septiembre.

¿Quién es Kevyn Contreras? “El Bicolor”

Kevyn Contreras es un comediante e influencer nacido en Monterrey y uno de los famosos que formarán parte de La Granja VIP

“El Bicolor” también es imitador y tiene 600 mil seguidores en Instagram; ha sido telonero de comediantes como Brincos Dieras y Zagar.

Kevyn Contreras (Instagram/@kevyncontrerasbicolor)

¿Qué edad tiene Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras nació el 2 de febrero de 1996; actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras estuvo casado con Naomy Villarreal, pero se divorciaron 5 meses después de la boda.

¿Qué signo zodiacal es Kevyn Contreras?

Kevin Contreras es Acuario.

Kevin Contreras (Instagram/@kevyncontrerasbicolor)

¿Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras tiene 6 hijos.

¿Qué estudió Kevyn Contreras?

Se desconoce el nivel académico de Kevyn Contreras, pero tuvo gusto por la comedia desde niño y estuvo en una escuela de talento artístico.

¿En qué ha trabajado Kevyn Contreras?

Kevyn Contreras debutó en el comedia cuando era niño y participó en el programa infantil de Canal 28 de Monterrey.

El comediante tuvo una etapa como imitador y posteriormente dio sus primeras giras en México y Estados Unidos.

“El Bicolor” también es creador de contenido y hace videos de humor, así como sketches; actualmente tiene 1.5 millones de seguidores en TikTok.

Actualmente, Kevyn Contreras es parte del podcast El Moscast junto a Adolfo Valero.