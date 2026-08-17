Kenny Avilés aprovechó las cámaras de La Granja VIP 2026 para desmentir supuesto consumo de drogas, uno de los mitos que más la han acechado a lo largo de su carrera musical:

“La gente cree que me drogo y nunca en la vida me he drogado. Pero la gente cree eso porque soy rockera y me ve arriba del escenario súper salvaje, pero no”. Kenny Avilés, cantante

De acuerdo con Kenny Avilés, las personas han tenido una idea errónea de ella por los prejuicios en torno a la música rock.

Sin embargo, aseguró ser una persona sumamente hogareña y alejada del consumo de sustancias.

La aclaración tuvo lugar durante una dinámica de preguntas y respuestas que se le hizo a la cantante tras su confirmación como participante del reality show.

Kenny nos comparte cuáles han sido los mitos que la gente ha tenido de ella. 👀🤘🏼#LaGranjaVIP, estreno domingo 6 de septiembre a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣⁣⁣⁣

Sigue todo el reality 24/7 por Disney+ pic.twitter.com/pnieukSvnL — La Granja VIP (@lagranjavipmx) August 16, 2026

Kenny Avilés es confirmada como la tercera participante de La Granja VIP 2026

Tras el éxito de la primera temporada, una nueva edición de La Granja VIP está en marcha y los primeros participantes ya han sido revelados.

Así, la cantante, líder y fundadora de la banda Kenny y los Eléctricos fue confirmada como parte de la segunda temporada.

Kenny Avilés entra a La Granja VIP 2026 (La Granja VIP)

Kenny Avilés se ha mostrado sumamente entuciasmada por este nuevo proyecto, admitiendo que tendrá que enfrentar muchos retos dentro del programa.

La cantante no está sola, pues estará acompañada por estrellas que siguen sumando al elelnco de La Granja VIP 2026. Entre los confirmados se encuentran:

Carlos Trejo, de 63 años de edad Ivonne Montero, de 52 años de edad Kevyn Contreras, de 30 años de edad Kunno, de 26 años de edad

El estreno del reality show está programado para el próximo 12 de octubre de 2026 por la señal de TV Azteca.